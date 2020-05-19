Когда российские аэропорты полностью восстановят свою деятельность?

Аэропорты смогут рассчитывать на полное восстановление деятельности, прерванной из-за пандемии коронавируса, только через два-три года. Виной всему — финансовый кризис, пролонгированное закрытие границ и катастрофический низкий пассажиропоток, сообщают «Известия» со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства (НРА).

Так, по версии специалистов, при благоприятном стечении обстоятельств, пассажирские перевозки удастся восстановить в полном объеме уже к 2023 году, в худшем случае — не раньше 2024 года. Интересно, что ряд экспертов абсолютно уверены, что отрасль достигнет прошлогодних результатов не менее чем через десять лет.

С выводами экспертов НРА согласился и гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

«Учитывая уровень рентабельности аэропортов — порядка 25% — для безубыточной работы отрасли пассажирский трафик не должен падать более чем на 75%. В апреле аэропорты фактически лишились выручки за месяц, при этом порядка 85% затрат отрасли — это постоянные расходы», — объяснил катастрофичность положения аэропортов Рыбак на реальном примере.

В результате долговременных простоев операционный убыток столичных аэропортов к концу 2020 года может вырасти до 37 миллиардов рублей, а региональных — до 22,8 миллиарда рублей. Иначе говоря, при реализации самого неблагоприятного прогноза российские компании потеряют в общем счете 59,8 миллиарда рублей.

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