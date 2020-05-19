Звезда российских мелодрам пригрозил лишить алиментов мать своего ребенка.

Почему бывшая возлюбленная Ивана Жидкова не дает ему видеться с сыном

Фото: Instagram @ivantsarevitch1

Непростая личная ситуация Ивана Жидкова заставила его пойти на крайние меры. На днях актер заявил в микроблоге, что бывшая невеста Лилия Соловьева не дает ему видеться с сыном Степаном. Звезда мелодрам пригрозил ей, что может забрать ребенка насильно или лишить его мать алиментов.

«По какому праву мне не дают видеться? Я что, нарушу какие-то правила, если его увижу? Я имею такие же права на ребенка, как и его мать», — возмущался Жидков.

По словам Лилии, она не препятствует общению мальчика с отцом. Но из-за вспышки коронавируса она решила ограничить их встречи и была очень удивлена претензиям Ивана в свой адрес. Об этом девушка рассказала порталу Starhit.ru.

«Мы строго соблюдаем режим самоизоляции. Я Ване это объясняла и писала ему, что когда все закончится, то попрошу его забрать сына. У Вани жизнь активнее, чем у меня: он видится с друзьями, посещает общественные места. А я сейчас забочусь о себе, потому что ребенку нужна здоровая мама», — объяснила Соловьева.

Судя по всему, такое объяснение не устроило Жидкова. Его бывшая возлюбленная заверяет, что встречи с сыном он добивался весь апрель и притом манипулировал выплатой алиментов. На протяжении полутора лет Иван исправно платил их, хотя у родителей мальчика установлена на этот счет устная договоренность. Во время пандемии денежный вопрос обострился. Лилия указала, что воспитание ребенка в самоизоляции требует таких же затрат, как и прежде. Мальчик не виноват в случившемся и не должен терпеть лишения. В результате актер выплатил все, что положено.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмин Агаларов высказался после решения о разводе.

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