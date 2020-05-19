«Black star начало»: Джиган взорвал сеть детским фото в рейтузах

Рэпер показал, как выглядел, когда ему было два годика.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Рэпер Джиган поделился с подписчиками в Instagram своим детским фото. На снимке он запечатлен в родной Одессе, на вид мальчику года два. Он стоит в зимней дубленке, на голове у будущей звезды Black star две шапки — шерстяная и шапка-ушанка. Выражение лица ребенка не очень довольное.

«1987», — кратко подписал кадр Джиган.

Instagram @iamgeegun

Архивный снимок вызвал у поклонников волну умиления. Многих позабавил вид мальчугана, из которого потом вырос такой стильный и брутальный мужчина.

«Рейтузы и две шапки! Вот он — топчик»

«Бутуз такой!»

«На стиле»

«Сытенький»

«Black star начало…», — писали в комментариях фанаты.

Некоторые отметили портретное сходство рэпера с его дочерью Леей. Черты лица действительно похожи, что Джиган и продемонстрировал, следом выложив совместное фото с дочуркой.

К слову, последние дни активно муссируются слухи о возвращении Джигана в Black Star. Известно, что он недавно помирился с Тимати и они планируют выпустить в ближайшее время совместный трек. Будет ли это официальным возвращением в лейбл или просто дружеским проектом пока неизвестно.

В то же время рэпер переживает непростой момент в жизни — он разводится с женой Оксаной Самойловой, в браке с которой родились четверо его детей. Как писал ранее 5-tv.ru, старшая дочь Джигана и Самойловой недавно покинула родительский дом.

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