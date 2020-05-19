Женщину направят на психиатрическую экспертизу.

Подозреваемая в убийстве сына мать раскрыла причины зверского поступка

Фото: www.globallookpress.com

Мать, подозреваемая в убийстве девятимесячного сына в Подмосковье, раскрыла причины своего зверского поступка. Как сообщает сайт KP.RU, женщину с большей долей вероятности в ближайшее время направят на психиатрическую экспертизу.

Как написала женщина в письме отцу ребенка, оставленном на месте преступления, в ее действиях не было злого умысла. По ее словам, она пыталась спасти своего малыша от мучений. Она убеждена, что он страдал от уколов, которые ему ставили врачи в больнице.

«Я очень хочу жить, и чтобы ребенок мой был жив и здоров, но это невозможно. А смотреть, как ему каждый день делают уколы, а помочь не могут, я не могу», — написала женщина.

Как отмечает издание, серьезных заболеваний у малыша не было. Тело мальчика нашел отец ребенка в квартире подмосковного города Коломна. Позже, как сообщал 5-tv.ru, женщину, подозреваемую в убийстве сына, задержали правоохранители.

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