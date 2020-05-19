Тело малыша обнаружил вернувшийся с работы отец ребенка. Матери в этот момент рядом не было.

В Подмосковье задержали мать, подозреваемую в убийстве девятимесячного сына

Фото: www.globallookpress.com

Правоохранительные органы Подмосковья задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве своего девятимесячного сына. Как стало известно 5-tv.ru, ее обнаружили в городе Луховицы.

Тело малыша накануне в квартире города Коломна обнаружил вернувшийся с работы отец ребенка. Матери в этот момент рядом не было. С этого момента на связь она не выходила.

Предварительная экспертиза показала, что мальчик мог умереть вследствие механической асфиксии (кислородному голоданию, развившемуся в результате физических воздействий, препятствующих нормальному дыханию).

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