В Казани сотрудница полиции без средств защиты выписала штраф гражданину без маски
Теперь мужчина требует привлечь к ответственности стража порядка, ведь она тоже нарушила закон.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
В Казани пользователи сети требуют разобраться в истории местного жителя. Он находился в общественном месте без средств защиты, и за это мужчину оштрафовали. Но сотрудница полиции, которая составляла протокол, сама была без перчаток, а маска находилась на подбородке. Видео снял сам нарушитель. Теперь мужчина требует привлечь к ответственности и стража порядка, ведь она тоже нарушила закон.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК возбудил уголовное дело на автора фейка о продаже бесплатных масок из Китая. Мужчина в сети заявлял, что в его руках упаковка масок из прибывшей из Поднебесной гумпомощи, которая по факту якобы продается в розничных магазинах.
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