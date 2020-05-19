В Казани сотрудница полиции без средств защиты выписала штраф гражданину без маски

Теперь мужчина требует привлечь к ответственности стража порядка, ведь она тоже нарушила закон.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В Казани пользователи сети требуют разобраться в истории местного жителя. Он находился в общественном месте без средств защиты, и за это мужчину оштрафовали. Но сотрудница полиции, которая составляла протокол, сама была без перчаток, а маска находилась на подбородке. Видео снял сам нарушитель. Теперь мужчина требует привлечь к ответственности и стража порядка, ведь она тоже нарушила закон.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК возбудил уголовное дело на автора фейка о продаже бесплатных масок из Китая. Мужчина в сети заявлял, что в его руках упаковка масок из прибывшей из Поднебесной гумпомощи, которая по факту якобы продается в розничных магазинах.

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