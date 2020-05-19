СК возбудил уголовное дело на автора фейка о продаже бесплатных масок из Китая

Мужчина в сети заявлял, что в его руках упаковка масок из прибывшей из Поднебесной гумпомощи, которая по факту якобы продается в розничных магазинах.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand, СК РФ

Тема:
Эпидемия коронавируса

В сети появился фейк о продаже масок из китайской гуманитарной помощи. В отношении гражданина, распространяющего недостоверную информацию, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, пользователь разместил в социальной сети информацию о том, что в розничных магазинах столицы продают средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью и подлежащие, в связи с этим, распределению среди граждан бесплатно.

В качестве подтверждения своих слов автор новости продемонстрировал упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке, на которой якобы написано — данный товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи.

«Данное утверждение опровергнуто произведенным переводом. В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара», — утверждают следователи.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ. Изменения касаются введения штрафов и уголовной ответственности за распространение ложной информации, ведущей к угрозе жизни населения.

Ранее 5-tv.ru писал, что против псевдоомбудсмена полиции возбуждено уголовное дело за фейки о COVID-19.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
19 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
19 мая
«Огонь по венам». Подросток в США рассказал о посткоронавирусном синдроме
19 мая
Елизавета II лишилась 18 миллионов фунтов стерлингов из-за коронавируса
19 мая
Собянин рассказал, когда москвичам разрешат прогулки
19 мая
«Микробы на подлете сдохнут от смеха»: депутат Рады надела маску «в дырочку»
19 мая
Российский художник о призыве продать «Мону Лизу»: «Ни в какие ворота»
19 мая
Матвиенко: Нельзя допустить разрушения ВОЗ
19 мая
За американскую вакцину от COVID-19 придется заплатить
19 мая
Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей
19 мая
«Вы эту заразу побороли» — Путин поздравил Мишустина с выздоровлением

Читайте также

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
72.39
-0.59 79.17
0.23
Зачем в нашу жизнь приходят люди определенных знаков зодиака?

Последние новости

21:08
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 19 мая
21:05
Диана Арбенина и Шура Би-2 исполняют лучшие хиты на VK Fest 2020
20:50
Бывший полевой командир рассказал, кому выгодно затягивание конфликта в Сирии
20:45
Зачем в нашу жизнь приходят люди определенных знаков зодиака?
20:42
СК возбудил уголовное дело на автора фейка о продаже бесплатных масок из Китая
20:39
«Огонь по венам». Подросток в США рассказал о посткоронавирусном синдроме

Сейчас читают

ТОП-5 имен мальчиков-подкаблучников
ТОП-4 знака зодиака, которым противопоказано копить деньги
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок