СК возбудил уголовное дело на автора фейка о продаже бесплатных масок из Китая

В сети появился фейк о продаже масок из китайской гуманитарной помощи. В отношении гражданина, распространяющего недостоверную информацию, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, пользователь разместил в социальной сети информацию о том, что в розничных магазинах столицы продают средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью и подлежащие, в связи с этим, распределению среди граждан бесплатно.

В качестве подтверждения своих слов автор новости продемонстрировал упаковку защитных масок с этикеткой на китайском языке, на которой якобы написано — данный товар является гуманитарной помощью и не предназначен для продажи.

«Данное утверждение опровергнуто произведенным переводом. В этикетке приведены сведения исключительно о сертификации товара», — утверждают следователи.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ. Изменения касаются введения штрафов и уголовной ответственности за распространение ложной информации, ведущей к угрозе жизни населения.

Ранее 5-tv.ru писал, что против псевдоомбудсмена полиции возбуждено уголовное дело за фейки о COVID-19.

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