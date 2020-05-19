Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей
Ключевую роль в отрицательной реакции на вирус играет ранее перенесенное заболевание.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Bernd Thissen, 5-tv.ru
Ученые из США и Швейцарии выявили группу людей, которые могут быть невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.
Согласно исследованию, у людей, переболевших атипичной пневмонией во время вспышки заболевания в 2003 году, которая была вызвана вирусом SARS-CoV, вырабатываются антитела, нацеленные на белок-«шип» (S-белок). Он отвечает за проникновение вируса в организм и стыковку с поверхностью клетки. Одна из разновидностей таких антител, S309, по мнению ученых, способна к нейтрализации участков S-белка SARS-CoV2. Таким образом, носители таких антител становятся не восприимчивыми к COVID-19.
Также ученые отметили, кто коктейли из определенных антител могли бы применяться для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания коронавирусом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, люди каких возрастов наиболее восприимчивы к COVID-19.
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