Ученые нашли невосприимчивых к коронавирусу людей

Ученые из США и Швейцарии выявили группу людей, которые могут быть невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature.

Согласно исследованию, у людей, переболевших атипичной пневмонией во время вспышки заболевания в 2003 году, которая была вызвана вирусом SARS-CoV, вырабатываются антитела, нацеленные на белок-«шип» (S-белок). Он отвечает за проникновение вируса в организм и стыковку с поверхностью клетки. Одна из разновидностей таких антител, S309, по мнению ученых, способна к нейтрализации участков S-белка SARS-CoV2. Таким образом, носители таких антител становятся не восприимчивыми к COVID-19.

Также ученые отметили, кто коктейли из определенных антител могли бы применяться для лечения пациентов с тяжелой формой заболевания коронавирусом.

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