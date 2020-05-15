Люди каких возрастов наиболее восприимчивы к COVID-19 — неожиданный вывод
Соответствующее исследование провели специалисты Национальной статистической службы Великобритании.
Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop
Ученые Национальной статистической службы Великобритании установили одинаковую восприимчивость людей к коронавирусу. Соответствующее исследование было проведено совместно с экспертами Минздрава страны, а также специалистами Оксфордского и Манчестерского университетов, пишет Financial Times.
В результате изысканий выяснилось, что все возрастные группы пациентов в равной степени чувствительны к COVID-19. В эксперименте принимали участие более 25 тысяч жителей Великобритании от двух до 70 лет.
Несмотря на это, исследователи отметили, что люди старше 60 лет тяжелее других переносят инфекцию. Кроме того, ученые склонны считать, что дети зачастую являются только носителями вируса и не болеют.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлено 10598 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 15 мая
- В России предложили ввести пособие для покупки масок и перчаток
- 15 мая
- В России выявлено 10598 новых случаев инфицирования коронавирусом
- 15 мая
- Рекордное число пациентов вылечились за сутки от коронавируса в Подмосковье
- 15 мая
- В сирийском Алеппо организовали производство масок
- 15 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 15 мая
- 15 мая
- Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России
- 15 мая
- Как правильно дезинфицировать гаджеты?
- 15 мая
- Европу предупредили о второй волне карантина
- 15 мая
- Смогут ли россияне получить финскую визу на пять лет после пандемии?
- 14 мая
- «Либо глупость, либо умысел»: Трамп не собирается прощать Китаю пандемию коронавируса
Читайте также
43%
0.35 79.90
0.12
Нашли ошибку?