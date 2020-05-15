Соответствующее исследование провели специалисты Национальной статистической службы Великобритании.

Люди каких возрастов наиболее восприимчивы к COVID-19 — неожиданный вывод

Фото: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые Национальной статистической службы Великобритании установили одинаковую восприимчивость людей к коронавирусу. Соответствующее исследование было проведено совместно с экспертами Минздрава страны, а также специалистами Оксфордского и Манчестерского университетов, пишет Financial Times.

В результате изысканий выяснилось, что все возрастные группы пациентов в равной степени чувствительны к COVID-19. В эксперименте принимали участие более 25 тысяч жителей Великобритании от двух до 70 лет.

Несмотря на это, исследователи отметили, что люди старше 60 лет тяжелее других переносят инфекцию. Кроме того, ученые склонны считать, что дети зачастую являются только носителями вируса и не болеют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России выявлено 10598 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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