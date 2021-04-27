ТОП-5 имен мальчиков-подкаблучников

Некоторые психологи давно заметили, что имя, данное ребенку родителями при рождении, накладывает определенный отпечаток на формирование его характера. К примеру, есть пять замечательных во всех отношениях мужских имен, которыми, однако, не стоит называть мальчиков, если вы хотите вырастить из него настоящего мужчину, пишет журнал «Лиза».

Николай

Из маленького, очаровательного Коленьки обычно со временем вырастает обаятельный и привлекательный мужчина. Однако при этом в нем недостает мужества, чтобы противостоять женским чарам. Уж если Николай влюбится, он будет готов на все, лишь бы его избранница всегда была довольна и счастлива.

Дмитрий

Милого и нежного Дмитрия в детстве в семье часто ласково называют Митей, а у соседей он имеет репутацию «хорошего мальчика». Вырастая, Дмитрий остается добрым и заботливым, охотно помогает жене по хозяйству, много и с удовольствием занимается детьми. Однако друзья часто считают его подкаблучником, и они не далеки от истины.

Анатолий

Названные этим именем мальчики часто болеют в детстве и во взрослом возрасте тоже довольно часто не отличаются сильным здоровьем. Возможно, поэтому они бывают нерешительны и склонны к разного рода зависимостям. В том числе и от женщин…

Валентин

Валя с детства не стремится быть лидером в отношениях. Он просто не считает это важным. Во взрослом возрасте он охотно подчинится женщине, если найдется та, что захочет взять над ним шефство.

Валерий

Роль подкаблучника мужчины, носящие это красивое имя, обычно выбирают для себя сами. Однако управлять Валерием сможет только та женщина, которую он боготворит. Если такая встретится ему на жизненном пути, он будет с радостью исполнять все капризы любимой, лишь бы она была счастлива.

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