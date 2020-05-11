О борьбе с распространением коронавируса Александр Беглов отчитался на совещании с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической остановке.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель

Тема:
Эпидемия коронавируса

В связи с продолжающимся распространением коронавируса в Санкт-Петербурге все введенные ранее ограничения сохранятся до 31 мая. Кроме того, с 12 мая в городе начнет действовать обязательный масочный режим. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на онлайн-совещании с Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической остановке в стране.

Как пояснил Беглов, носить перчатки и маски или респираторы жители Петербурга обязаны будут в общественных местах, в магазинах и в общественном транспорте, включая такси.

Также глава города сообщил, что с 12 мая смогут возобновить работу организации, на которые не распространяются запреты, при условии регистрации на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства и строгого выполнения стандартов безопасности.

Александр Беглов проинформировал руководство страны, что Санкт-Петербурге пациентом с коронавирусом лечат в 17 медицинских учреждениях, для чего в них развернуто в общей сложности 5,9 тысячи коек — на 10% больше, чем планировалось. В городе также начались выплаты медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом. На сегодняшний день выплаты начислены почти девяти с половиной тысячи сотрудникам на общую сумму 149 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга, по итогам совещания с президентом Александр Беглов поручил профильным комитетам вместе с предпринимателями до конца мая план по стабилизации рынка труда, восстановление занятости и доходов населения. А финансовому и экономическому блокам городского правительства поручено проработать новые инструменты поддержки отраслей, которые не включены в список пострадавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, каким предприятиям разрешено возобновить деятельность с 12 мая.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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