Не все врачи, работающие с COVID-19, получили выплаты, обещанные еще в апреле за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы в связи с пандемией.

По его словам, в регионы уже дошли почти все суммы, направленные из бюджета на помощь врачам. Однако средства до сих пор получили не все медработники, а расчеты велись в регионах по разным схемам.

«Все расчеты с людьми за апрель должны были завершиться к 15 мая. Однако, по имеющейся у меня информации, к концу прошлой недели деньги получили далеко не все, кому они были положены. Правда, за последние несколько дней ситуация менялась в правильном направлении. А в ряде субъектов федерации выплачивали совсем не те средства, о которых шла речь на наших совещаниях», — обратил внимание президент.

Причиной ошибок и задержек в выдаче денег врачам он назвал нечеткие формулировки в постановлении правительства. По его словам, если бы кабмин прописал прозрачные и понятные принципы доведения средств до медиков, было бы меньше вопросов к губернаторам и главврачам больниц.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам. И не надо было бы поправлять тогда это постановление правительства», — заметил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СКР заявил о нарушениях с выплатой медикам в десяти регионах России. Массовые проверки начались после того, как в ситуацию вмешался Владимир Путин на фоне многочисленных жалоб о невыплате надбавок за работу с больными COVID-19.