СКР заявил о нарушения с выплатой медикам в десяти регионах России
Массовые проверки начались после того, как в ситуацию вмешался Владимир Путин на фоне многочисленных жалоб о невыплате надбавок за работу с больными COVID-19.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
На фоне тяжелой и опасной работы, врачам еще и приходится сражаться за справедливость. Десятки обращений по всей стране поступили от медиков, которым не пришли обещанные стимулирующие выплаты. В ситуацию вмешался президент, начались массовые проверки.
Следственный комитет уже заявил о нарушениях в более чем десяти регионах.
За ситуацией следит корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.
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