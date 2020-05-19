Возлюбленная Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова подверглась нападкам хейтеров из-за своего неумения готовить. Избранница комика регулярно выкладывает в Instagram рецепты диковинных блюд. Однако недавно выяснилось — кулинарные шедевры готовит вовсе не подруга юмориста, а ее домработница.

Подписчики тут же начали критиковать Татьяну Брухунову за лень, расточительство и прочее. Любимая женщина Петросяна вынуждена была ответить злопыхателям в своем микроблоге.

«Я не умею готовить! Но вот только какое дело до этого посторонним людям? С первого рецепта в ленте я не делала секрет из этого — да, я не готовлю дома. Не вижу смысла обманывать. Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично кто приготовил, а кто съел!» — высказалась звезда.

Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова сопроводила длинный пост фотографией аппетитной пасты под томатным соусом. Возлюбленная комика подчеркнула — это блюдо она заказала в ресторане.

Подписчики, как один, встали на сторону Татьяны Брухуновой. Под публикацией не было ни одного комментария от критиков. Возможно, избранница юмориста начала «банить» недоброжелателей. Знаменитость призналась — она терпеть не может неуважительного отношения к своей персоне.

«Жесть какая-то. Неужели карантин так влияет на мозг (или что там от него осталось)?! Одичали совсем. Потеряли вектор умения общаться с незнакомыми людьми. Я хамов никогда не терпела и уж тем более здесь нет нужды с ними „уживаться“», — заявила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова жестко ответила «карантинным критикам» на обвинения.