Молодую жену Петросяна захейтили из-за ее неумения готовить
Оказалось, многочисленные кулинарные изыски регулярно появляющиеся в блоге Татьяны Брухуновой — вовсе не ее рук дело.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Возлюбленная Евгения Петросяна 31-летняя Татьяна Брухунова подверглась нападкам хейтеров из-за своего неумения готовить. Избранница комика регулярно выкладывает в Instagram рецепты диковинных блюд. Однако недавно выяснилось — кулинарные шедевры готовит вовсе не подруга юмориста, а ее домработница.
Подписчики тут же начали критиковать Татьяну Брухунову за лень, расточительство и прочее. Любимая женщина Петросяна вынуждена была ответить злопыхателям в своем микроблоге.
«Я не умею готовить! Но вот только какое дело до этого посторонним людям? С первого рецепта в ленте я не делала секрет из этого — да, я не готовлю дома. Не вижу смысла обманывать. Думаю, что адекватному человеку глубоко безразлично кто приготовил, а кто съел!» — высказалась звезда.
Татьяна Брухунова сопроводила длинный пост фотографией аппетитной пасты под томатным соусом. Возлюбленная комика подчеркнула — это блюдо она заказала в ресторане.
Подписчики, как один, встали на сторону Татьяны Брухуновой. Под публикацией не было ни одного комментария от критиков. Возможно, избранница юмориста начала «банить» недоброжелателей. Знаменитость призналась — она терпеть не может неуважительного отношения к своей персоне.
«Жесть какая-то. Неужели карантин так влияет на мозг (или что там от него осталось)?! Одичали совсем. Потеряли вектор умения общаться с незнакомыми людьми. Я хамов никогда не терпела и уж тем более здесь нет нужды с ними „уживаться“», — заявила она.
Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Брухунова жестко ответила «карантинным критикам» на обвинения.
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