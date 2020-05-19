Полсотни новых правительственных иномарок нашли в челябинском лесу

Машины были закуплены правительством для саммитов, а теперь простаивают прямо на опушке.

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Фото, видео: 74.ru, globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, /Andrey Arkusha

Необычную стоянку автомобилей прямо в лесу под открытым небом обнаружил житель Челябинской области. Как сообщает местное издание 74.ru, десятки новых правительственных иномарок припаркованы около озера Смолино на территории Челябинского областного центра реабилитации. По данным издания, машины появились там примерно полгода назад.

Всего на импровизированной парковке около 50 новых одинаковых иномарок Toyota Camry цвета «черный металлик». Стоят они прямо на земле, но с дороги их не видно. Такие же машины закупались осенью минувшего года местным правительством. Изданию в региональном кабмине подтвердили, что автомобили были приобретены для саммитов ШОС и БРИКС, а также других важных мероприятий. Сейчас они простаивают без дела под кустом.

Закупка автомобилей обошлась городу в 120 миллионов рублей. Необходимость в новых авто в правительстве объяснили тем, что половина автопарка администрации устарела, машины закупались более десяти лет назад, а их пробег перевалил за 200 тысяч километров. Когда машины заберут из лесу, пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне пандемии коронавируса воровать машины в России стали в полтора раза реже. Тем не менее был составлен ТОП-5 самых угоняемых в апреле автомобилей.

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