Режиссер Александринского театра Владимир Голуб скончался в Петербурге

Режиссер Александринского театра Владимир Голуб скончался в Санкт-Петербурге. Заслуженный деятель искусств РСФСР умер после продолжительной болезни в возрасте 82 лет.

Информацию о смерти режиссера опубликовали на сайте Александринского театра. Отмечается, что о времени и месте похорон знаменитости сообщат дополнительно.

Владимир Голуб родился в городе Владивостоке. В 1970 году закончил режиссерское отделение Театрального училища имени Щукина. Какое-то время работал в Брянском и Ульяновском областных драматических театрах. С 1987-го по 2006 год трудился в Александринском театре. По словам коллег режиссера-постановщика, наиболее ярко его талант проявлялся в комедийном жанре.

За время работы в Александринке Голуб поставил 16 спектаклей, в том числе: «Торможение в небесах» (1988), «Лисистрата» (1989), «Александр Невский» (1991), «Сказка о царе Салтане…» (1999), «Деревья умирают стоя» (2001), «На всякого мудреца довольно простоты» (2002), «Тринадцатый номер» (2003).

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