Билли Айлиш или Мальвина? Настя Ивлеева предстала с бирюзовым цветом волос

Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева перепробовала, казалось бы, уже все существующие цвета волос. Однако на этот раз она вновь поразила многотысячную армию поклонников новым имиджем, представ с цветом волос как у Мальвины из сказки про Буратино.

Телеведущая разместила в Instagram фото с шевелюрой бирюзового цвета. 29-летняя уроженка Ленинградской области стоит на фоне загородного дома в свободной одежде — штанах и футболке. Шею и запястье девушки украшают многочисленные яркие ожерелья и браслеты.

Instagram @_agentgirl_

Настя любит экспериментировать над своей внешностью и не боится показаться смешной. Она уже пробовала фиолетовый, голубой, розовый оттенки.

Вот и на этот раз подписчики вновь засыпали ее комплиментами.

«А почему ты становишься красивее с каждой секундой?»

«Как тебе идет этот цвет»

«Ты очень крутая, все прически тебе подойдут. Бомба!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Настя Ивлеева снялась в огненно-рыжем парике.