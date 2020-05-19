«Похудели»: Хромченко показала выздоровевших Бабкину и Васильева

Известная российская телеведущая Эвелина Хромченко показала в Instagram фотографию своих коллег — народной артистки Надежды Бабкиной и историка моды Александра Васильева. Недавно певица перенесла двустороннюю пневмонию, а телеведущий переболел коронавирусом, однако оба уже восстановились и вернулись к работе. Вместе с Хромченко они участвуют в съемках программы «Модный приговор».

«Мы работаем, чтобы вы оставались дома!» — написала ведущая в подписи к посту.

Фанаты, прежде всего, обратили внимание на то, как изменились после болезни Бабкина и Васильев. Пользователи отметили, что знаменитости выглядят жизнерадостными и энергичными, однако вместе с тем довольно похудевшими — это свидетельствует о недавно перенесенном заболевании.

Instagram @evelinakhromtchenko

«Прекрасно выглядите все! Но вот видно, что Бабкина похудела, да и Васильев тоже!»

«Соскучились уже!»

«Бабкина слишком хорошо выглядит для переболевшей вирусом!» — отметили комментаторы.

Как пишет Teleprogramma.pro, фотографию оценила и ведущая Елена Малышева.

«Как вы с Надеждой Георгиевной похудели!» —написала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Бабкина продолжила работу после госпитализации.