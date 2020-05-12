Зарплата среднего медицинского персонала в Петербурге за последние два месяца увеличилась на три тысячи рублей.

Спрос на медсестер в регионах Северо-Запада России вырос в десятки раз

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Эпидемия коронавируса

На фоне пандемии коронавируса спрос на медсестер в разы увеличился в регионах Северо-Западного федерального округа за последние два месяца. Об этом сообщают аналитики рекрутинг-платформы HeadHunter.

По данным экспертов, в Петербурге за март и апрель было открыто на 39% больше вакансий для медицинских сестер, чем годом ранее. Максимальный прирост предложений о работе для специалистов этого профиля зафиксирован в Псковской области. Рынок вакансий там увеличился в 150 раз. В Ленинградской области — в 50 раз, в Новгородской — в 44 раза, а в Карелии — в 19 раз. Это связано с тем, что в этих регионах открывались вакантные места с релокацией в разные точки страны.

В Петербурге встречалось обязательное требование к наличию опыта работы у специалистов от одного года и более в каждой второй вакансии. В остальных регионах Северо-Запада более 90% вакансий открывались для медицинских сестер без профессионального стажа.

С другой стороны, в Северной столице в апреле на одно вакантное место приходилось семь кандидатов. В других регионах наблюдается явный дефицит медсестер. Самая непростая ситуация с поиском медицинского персонала сложилась в Архангельской, Псковской и Мурманской областях, где на одно предложение о работе в среднем приходится всего одно резюме.

Вместе с ростом спроса на медсестер увеличились и предлагаемые заработные платы. Средняя зарплата в вакансиях для специалистов этого профиля в марте–апреле прошлого года в Петербурге равнялась 35 тысячам рублей, а в нынешнем году поднялась до 38 тысяч. В других регионах СЗФО среднее предложение оказалось на уровне 30 тысяч рублей. Годом ранее работодатели предлагали медсестрам от 20 до 27 тысяч.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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