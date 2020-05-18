Легионеры ФК «Краснодар» вновь устроили пирушку во время самоизоляции

Бразильские легионеры ФК «Краснодар» Вандерсон и Кайо вновь устроили пирушку во время самоизоляции, сообщает сайт KP.RU. Нападающий и полузащитник транслировали все происходящее во время тусовки в прямом эфире в Instagram.

На кадрах видно, как футболисты балуют себя горячительными напитками. В помещении громко играет музыка, а на столе, среди прочего, лежит пачка российских банкнот достоинством в тысячу и пятьсот рублей. Кроме того, Вандерсон вдыхает содержимое воздушного шарика. Болельщики выразили предположение, что это может быть «веселящий» газ.

«Вечеринка слабее, чем у Кокорина и Мамаева», — отметили подписчики.

Пользователи сети осудили поведение футболистов, которые уже не первый раз устраивают подобные вечеринки. Фанаты уверены, что такое поведение спортсменов является недостойным для игроков высокого уровня.

Примечательно, что руководство «Краснодара» не стало наказывать Вандерсона и Кайо за апрельскую «выходку». В клубе отметили, что бразильцы находятся в режиме самоизоляции, а тренировки начнутся после 31 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболисты «Краснодара» закатили вечеринку на карантине.