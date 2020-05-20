Передвижной цирк с животными из-за карантина застрял в Волгограде
Без корма вынуждены жить 11 зверей, в том числе лев, пума и медведь.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jens Büttner, 5-tv.ru
Жители Волгограда всем миром помогают выжить четвероногим артистам передвижного цирка. Из-за карантина выступления шапито пришлось остановить. Вместо двух недель артисты застряли в городе на два месяца. Выручки нет, а в режиме изоляции нужно прокормить зверинец, в котором 11 питомцев. В том числе хищников.
С просьбой помочь четвероногим артистам к жителям обратились в управлении Россельхознадзора. Каждый месяц животные цирка съедают около 500 килограммов мяса. В такой же ситуацией и тоже в Волгограде оказались и владельцы передвижного зоопарка. Местные жители по возможности несут животным овощи, фрукты и мясо.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что тюлененок пытался сбежать из центра реабилитации, но заплутал в коридорах. Очаровательное существо в итоге уселось в углу погрустить.
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