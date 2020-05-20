На борту МКС повысилась концентрация бензола

На борту Международной космической станции (МКС) была зафиксирована повышенная концентрация бензола (Прим.ред. — токсичной бесцветной жидкости, входящей в состав бензина и использующейся для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей). Об этом сообщил представитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос». По его словам, членам экипажа в настоящий момент ничего не угрожает. За уровнем бензола ведется наблюдение.

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму». — уточнил источник РИА Новости.

Сейчас на борту МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая к ним должны прибыть астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что госкорпорация «Роскосмос» подтвердила разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ» на орбите.