Захарова раскритиковала статью Bloomberg о коронавирусе в России
По словам дипломата, в отношении Москвы ведется дезинформационная кампания в контексте пандемии COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; Facebook @maria.zakharova.167
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook раскритиковала статью агентства Bloomberg о пандемии коронавируса в России, сообщает URA.RU. Дипломат назвала очевидным факт, что в отношении Москвы начата дезинформационная компания.
Мария Захарова подчеркнула, что генсек НАТО Йенс Столтенберг четко задал определенный вектор, обвинив РФ и Китай якобы в распространении ложных данных в стремлении повлиять на миропорядок.
«Не уверена, кстати, что с „миропорядком“, в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком „Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских“, все в порядке», — написала Мария Захарова.
Представитель МИД РФ добавила, что позднее агентство изменило в «жутком» заголовке материала «хотят знать» на «задаются вопросом».
Западная пресса в последнее время все чаще публикует материалы сомнительного содержания, касающиеся пандемии COVID-19 в России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России.
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