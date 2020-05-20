СК возбудил уголовное дело по факту крушения военного вертолета Ми-8

В Подмосковье, где произошло крушение вертолета Ми-8 продолжают работать следователи. Жестка посадка, напомню, произошла накануне вечером, экипаж погиб. Всю ночь и утро на месте происшествия работает корреспондент Известий. Детали катастрофы и вся последняя информация у Леонида Китраря.

Вертолет упал около восьми вечера. Учебный маршрут вертолетчиков, судя по всему, был обычным. Их здесь часто видят местные жители. И, вероятно, вот на этом видео, сделанном за час с небольшим до падения как раз тот самый борт.

Вертолет, предположительно, отрабатывал полеты на малых высотах и пилотаж. В какой-то момент что-то пошло не так. По сообщениям очевидцев у винтокрылой машины отказал хвостовой винт.

Как нам удалось выяснить, местные жители на квадроцикле помогали спасателям добраться до вертолета. Судя по фотографии, он серьезно пострадал. Экипаж погиб, а фюзеляж наполовину ушел в болото.

Сегодня появилось заявление регионального СК РФ о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего по статье — «нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».