В Роскачестве назвали лучшие бренды джинсов

Роскачество проверило образцы знаменитых производителей джинсов, передает URA.RU. В числе моделей оказались вещи торговых марок: «Твое», Baon, Gloria Jeans, Zara, H& M, Levi’s, Love Republic. В процессе эксперты выявили несоответствие между реальным составом ткани и заявленным на маркировке некоторых брендов.

Так, компания H&M заявляет, что ее джинсы на 82% состоят из хлопка, на 17% из полиэстера и на 1% из эластана — полиуретановых нитей. Фактически же содержание хлопка в джинсах составило 75,8%, полиэстера — 20%, эластана — 4,2%. При этом допустимым отклонением от нормы считается 5%.

Baon указывает, что ткань на 95% состоит из хлопковых волокон и на 5% из эластана. Как выяснилось, содержание хлопка в таких джинсах — 66,2%. Еще на 30,8% они состоят из полиэстера и на 3% из эластана. Состав образцов у остальных марок соответствовал заявленному.

Специалисты проверили вещи на устойчивость краски после контактов с влагой, в том числе после стирки. Стандартам по этому показателю соответствуют джинсы брендов «Твое», H&M, Levi’s, и Love Republic.

Кроме того, джинсы прошли тест на прочность. Эксперты растягивали их до разрыва. Положительные результаты показали марки«Твое», Baon, Gloria Jeans, H&M, Zara и Levi’s.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты Роскачества нашли в фасованных креветках превышения норм мышьяка.