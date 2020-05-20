Специалисты убедились, что не все известные производители указывают реальный состав ткани.

В Роскачестве назвали лучшие бренды джинсов

Фото: www.globallookpress.com /Jeff Tzu-chao Lin

Роскачество проверило образцы знаменитых производителей джинсов, передает URA.RU. В числе моделей оказались вещи торговых марок: «Твое», Baon, Gloria Jeans, Zara, H& M, Levi’s, Love Republic. В процессе эксперты выявили несоответствие между реальным составом ткани и заявленным на маркировке некоторых брендов.

Так, компания H&M заявляет, что ее джинсы на 82% состоят из хлопка, на 17% из полиэстера и на 1% из эластана — полиуретановых нитей. Фактически же содержание хлопка в джинсах составило 75,8%, полиэстера — 20%, эластана — 4,2%. При этом допустимым отклонением от нормы считается 5%.

Baon указывает, что ткань на 95% состоит из хлопковых волокон и на 5% из эластана. Как выяснилось, содержание хлопка в таких джинсах — 66,2%. Еще на 30,8% они состоят из полиэстера и на 3% из эластана. Состав образцов у остальных марок соответствовал заявленному.

Специалисты проверили вещи на устойчивость краски после контактов с влагой, в том числе после стирки. Стандартам по этому показателю соответствуют джинсы брендов «Твое», H&M, Levi’s, и Love Republic.

Кроме того, джинсы прошли тест на прочность. Эксперты растягивали их до разрыва. Положительные результаты показали марки«Твое», Baon, Gloria Jeans, H&M, Zara и Levi’s.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты Роскачества нашли в фасованных креветках превышения норм мышьяка.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
72.39
-0.59 79.17
0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:55
«Она ваш двойник»: фанаты поняли, почему Петросян женился на Брухуновой
13:36
Природные ЧП и эпидемия: в США объявлена массовая эвакуация из-за прорыва дамбы
13:26
Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным
13:20
«Есть некий дисбаланс»: стилист оценила образ Альбины Джанабаевой
13:12
Маяк света в тумане коронавируса: британского ветерана посвятят в рыцари
13:04
Драгоценности Юлии Началовой хранятся у ее пиар-менеджера

Сейчас читают

ТОП-4 женщин по знаку зодиака, которые помешаны на чистоте
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок