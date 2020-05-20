Советская актриса Наталья Назарова живет в одиночестве и нищете

Советская актриса театра и кино Наталья Назарова, известная ролями в фильмах «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Раба любви» и других, проживает свои дни в нищете в маленькой квартире на окраине Москвы в полном одиночестве. Об этом сообщают Vesti.ru.

Ремонт в квартире, которая полностью завалена хламом, не делался с 1982 года. Актриса ест на гладильной доске, а вещи гладит чугунным утюгом. Когда денег на продукты совсем не хватало Наталье приходилось за еду читать стихи на рынке.

Наталья Назарова прекратила свою актерскую деятельность 30 лет назад после трагичного случая. На улице на девушку напал неизвестный мужчина и ударил по голове. После этого актриса перенесла много операций, но это не помогло. Наталье даже поставили диагноз — шизофрения.

После этого случая многие близкие отвернулись от актрисы. А в театре было принято считать Назарову умершей.

Несмотря на то, что в молодости Наталья пользовалась большим спросом у мужского пола, построить счастливую семью ей не удалось. Назарова была замужем один раз за театральным критиком, но этот брак продлился совсем недолго.

Наследников у актрисы нет. Как признается сама Наталья, в молодости она хотела семью, но без детей. Она планировала посвятить свою жизнь карьере, о чем теперь жалеет.

Мама актрисы умерла 20 лет назад, и теперь Назарова живет совсем одна и еле сводит концы с концами.

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