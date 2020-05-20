Техническая неисправность могла стать причиной крушения вертолета Ми-8 в Подмосковье
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, следователи изучают найденные на месте аварии бортовые самописцы, а также ищут свидетелей происшествия.
Закрыть
Смотрите также:
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Каким будет курс доллара к концу 2020 года? Прогноз Сбербанка
В Киеве выявили вину Украины в инциденте с кораблями в Керченском проливе
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Фото, видео: РИА Новости / Владимир Баранов, 5-tv.ru
В Подмосковье, где накануне произошло крушение вертолета Ми-8, продолжают работать следователи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, ищут также свидетелей аварии.
Напомним, военный вертолет во вторник вечером совершил жесткую посадку, в результате которой погиб экипаж. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
На месте происшествия находится корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Детали катастрофы и вся последняя информация в его репортаже.
Читайте также
46%
-0.05 79.18
0.01
Нашли ошибку?