По факту ЧП возбуждено уголовное дело, следователи изучают найденные на месте аварии бортовые самописцы, а также ищут свидетелей происшествия.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Баранов, 5-tv.ru

В Подмосковье, где накануне произошло крушение вертолета Ми-8, продолжают работать следователи. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, ищут также свидетелей аварии.

Напомним, военный вертолет во вторник вечером совершил жесткую посадку, в результате которой погиб экипаж. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

На месте происшествия находится корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь. Детали катастрофы и вся последняя информация в его репортаже.

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