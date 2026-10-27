«А здесь можно остановиться?»: о чем чаще всего просят таксистов

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 31 0

Сами водители тоже бы хотели о многом сказать пассажирам.

Опрос выявил самые частые вопросы пассажиров к таксистам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Опрос таксистов выявил самые частые вопросы и просьбы пассажиров

Почти треть таксистов регулярно слышит просьбы остановиться в удобном месте. Среди других популярных обращений — желание включить собственную музыку и вопросы о стоимости поездки. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на опрос, который провел Общественный совет по развитию такси.

В опросе «Лучший водитель такси в России» приняли участие 267 водителей из 62 городов, указано на сайте организации.

Согласно исследованию, 31,5% таксистов чаще всего просят остановиться в определенном месте. Еще 20,6% пассажиров хотят слушать собственную музыку во время поездки. Вопросы о стоимости проезда задают 16,9% клиентов, а о причинах платного ожидания — 16,5%.

При этом 61,8% опрошенных водителей заявили, что пассажиры уже ничем не могут их удивить. Однако 20,2% признались, что необычными для них остаются разговоры клиентов на личные темы. Еще 10,5% водителей удивляет готовность незнакомых людей делиться личными историями.

Таксисты также рассказали, что хотели бы объяснить пассажирам. По мнению 32,6% респондентов, клиенты должны понимать, что водитель не всегда может остановиться в удобном для них месте. Еще 20,6% считают важным напомнить, что ожидание пассажира тоже входит в рабочее время водителя. Кроме того, 19,1% опрошенных подчеркнули, что безопасность поездки важнее скорости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили изменить правила оплаты поездок с детьми в такси.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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