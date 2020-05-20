Актриса поставила возлюбленному Максиму Петрову жесткий ультиматум.

Агния Кузнецова рассказала, как заполучила своего мужа

Фото: Instagram @agniakyza

Актриса Агния Кузнецова рассказала историю своих отношений и как ей с помощью ультиматума удалось выйти замуж. Об этом сообщают Vesti.ru.

Оказывается, после развода родителей девушка долгое время была уверенна, что не свяжет себя узами брака и больше никогда не поверит в любовь. Однако сокурсник Агнии по Щукинскому училищу Леонид Бичевин решил переубедить актрису. Он ухаживал за Кузнецовой, после чего у них завязался роман, который перерос в долгие отношения. Пара провстречалась шесть лет, но актриса признается, что эти годы были для нее кошмаром.

После расставания Агния долгое время не могла прийти в себя. Девушке было очень одинокого в Москве без родных, а больные отношения оставили глубокий шрам. Актриса даже задумывалась о том, чтобы свести счеты с жизнью.

На тот момент Агния Кузнецова часто находилась в светских компаниях, где отношения между мужчинами и женщинами были легкомысленными. Актриса уже была готова к замужеству и детям, но понимала, что найти своего избранника в таких тусовках ей не удастся.

Тогда Агния пошла в церковь и перечислила Богу все свои пожелания к будущему мужу. Видимо, это был уже отчаянный шаг актрисы, который стал судьбоносным.

Спустя некоторое время режиссер Валерия Гай Германика познакомила актрису со своим знакомым — партнером из шоу «Танцы со звездами» хореографом Максимом Петровым. Между Агнией и молодым человеком сразу же пробежала искра. Девушку даже не смутил тот факт, что Максим на тот момент уже жил в Исландии.

Однако актриса решила учесть предыдущий опыт отношений и сразу же поставила ультиматум Максиму. Либо он на ней женится, либо они расстаются.

«Плохие парни сразу смываются, когда говоришь такую фразу», — сказала Кузнецова.

Максим тогда уехал в Исландию, но вернулся. И через пять месяцев пара сыграла свадьбу. А спустя четыре года, в декабре 2019 года, у них родился сын Андрон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агния Кузнецова показала своего сына.

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