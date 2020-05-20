Звезда шокирована условиями выхода граждан из самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Примадонна Мариинского театра, выдающаяся оперная певица Анна Нетребко вне себя от злости: звезду «взбесили новые правила» работы театров на фоне пандемии COVID-19.

В личном Instagram-аккаунте артистка выложила пост, где сообщила, что считает бредовой идею рассаживать зрителей в полутора метрах друг от друга после снятия ограничений. Также Анна прикрепила к публикации снимок, наглядно показывающий, как ужасно это выглядит со стороны.

«Вы это серьезно?! Вот так будут выглядеть наши театры весной? Я думаю, люди, кто так долго обдумывал эти нововведения, должны исчезнуть с планеты!», — возмущенно заметила Нетребко, при этом посетовав, что при таких условиях ни хор, ни оркестр также не смогут выйти на сцену.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники, безусловно, поддержали любимицу, заявив, что и без того давно потеряли надежду вернуться к «нормальной жизни». А новые правила, по их словам, лишь усугубят плачевную ситуацию.

«А на пляж ходить в маске в Италии придумали, а в ресторане маску нужно надевать между приемами пищи. Цирк!»

«Это ж сколько билеты будут стоить?!»

«Как все это странно… Культуру нести в массы как?» — отмечали фолловеры Нетребко.

Правда, среди прочих комментаторов нашлись и те, кто призывал вспомнить певицу и «присутствующих» о статистики смертности от COVID-19 и ужасных последствиях для организма.

«Хоть где-то соблюдают дистанцию… Люди, будьте умнее!»

«Все правильно сделали! Потом такие смелые в больнице окажутся! На ИВЛ…» — заявляли дисциплинированные поклонники звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор настаивает на отмене всех выступлений артистов в летний период на фоне пандемии.

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