Максим Моргунов скончался в возрасте 52 лет.

После самолечения при СОVID-19 умер сын диктора Светланы Моргуновой

Фото: www.globallookpress.com /Pravda Komsomolskaya

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сын известного российского диктора Светланы Моргуновой скончался в возрасте 52 лет. Мужчину нашли в его квартире. Он был инфицирован коронавирусом. О смерти наследника знаменитости сообщил в своем блоге его двоюродный брат Илья Свиридов.

Максим Моргунов почувствовал недомогание 10 мая. В этот же день он узнал, что у него положительный результат теста на СОVID-19.

«Он болел дома, температура была от 37.5 до 39. Ничего такого экстраординарного, чтобы непременно госпитализироваться. Есть тяжелобольные, мест в больницах мало, пока можно и дома поболеть. Авось, и сам выздоровею. Родных отправил на дачу, они не заразились», — написал Свиридов.

Жена и дочь Моргунова переехали на дачу. В своей квартире инфицированный коронавирусом занимался самолечением: колол противотромбовые препараты и принимал противомалярийные лекарства, сообщает сайт KP.RU. Он утверждал, что есть «положительная динамика».

В последний раз родственники говорили с ним по телефону днем 19 мая. В этот же день в семь часов вечера ему позвонила мать Светлана Моргунова, однако ее сын уже не поднимал трубку.

По предварительной информации, Максим Моргунов мог заразиться коронавирусом на работе. Сын знаменитости контактировал там с начальником, у которого COVID-19 обнаружили 8 мая. Родственники подчеркивают, что у погибшего «не было вредных привычек, хронических заболеваний и он не был в „группе риска“».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер инфицированный коронавирусом бывший сенатор Виктор Шудегов.

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
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