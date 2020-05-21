Вышел трейлер киносерила «Хороший человек» Константина Богомолова
Проект обещает рассказать «громкую историю тихого городка».
Фото: пресс-служба видеосервиса START
В интернете появился трейлер нового российского киносериала режиссера Константина Богомолова — «Хороший человек». Об этом сообщает RG.ru.
Сериал рассказывает историю маньяка, орудовавшего в Иркутской области и оставившего после себя около 80 жертв. Убийца был пойман в 2012 году и приговорен к пожизненному заключению.
Сюжет состоит из восьми эпизодов и частично основывается на реальных фактах и событиях.
В съемках сериала приняли участие популярные российские актеры — Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Александра Ребенок и другие.
В сериале снялась и жена Богомолова — Ксения Собчак. Она предстанет перед зрителями в образе «властной бизнес-леди, стремящейся захватить власть в маленьком провинциальном городе».
Ролик можно посмотреть на Youtube. Дата выхода на экраны пока не известна.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак поблагодарила мужа за роль в сериале.
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