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Вышел трейлер киносерила «Хороший человек» Константина Богомолова

Фото: пресс-служба видеосервиса START

В интернете появился трейлер нового российского киносериала режиссера Константина Богомолова — «Хороший человек». Об этом сообщает RG.ru.

Сериал рассказывает историю маньяка, орудовавшего в Иркутской области и оставившего после себя около 80 жертв. Убийца был пойман в 2012 году и приговорен к пожизненному заключению.

Сюжет состоит из восьми эпизодов и частично основывается на реальных фактах и событиях.

В съемках сериала приняли участие популярные российские актеры — Никита Ефремов, Юлия Снигирь, Андрей Бурковский, Александра Ребенок и другие.

В сериале снялась и жена Богомолова — Ксения Собчак. Она предстанет перед зрителями в образе «властной бизнес-леди, стремящейся захватить власть в маленьком провинциальном городе».

Ролик можно посмотреть на Youtube. Дата выхода на экраны пока не известна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак поблагодарила мужа за роль в сериале.

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