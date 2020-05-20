Жуткое видео: Задавившему выводок утят жителю Новгорода назначили штраф

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД Великого Новгорода зафиксировали драматичное ДТП с участием шального водителя, утки и ее маленьких детенышей, сообщает Novgorod.tv.ru.

Инцидент произошел днем 19 мая прямо в центре города. Лихач, находящийся за рулем автомобиля Toyota завернул на улицу Державина, набрал скорость, и, не увидев перебегающих дорогу пернатых, совершил на них наезд. По словам очевидцев, большинство утят погибли мгновенно.

«Ну, просто какая-то растерянность и вообще непонятность, потому что ты вот за секунду видишь, как мило бегут уточки, а дальше ты не понимаешь: как, что? Через секунду все поменялось абсолютно», — поделился со СМИ местный житель Георгий Гальченко.

Позже замкомандира отдельного батальона ДПС Игорь Беляев заявил, что личность «неадекватного водителя» удалось установить достаточно быстро. Им оказался 69-летний новгородец, отец экс-главы Тесово-Нетыльского поселка Максима Малыша. Мужчина оправдал действия тем, что почувствовал себя неважно и припустил газу, чтобы как можно скорее добраться до дома.

Несмотря на «уважительную» причину, мужчину все равно привлекут к ответственности за попытку скрыться с места ДТП. По словам инспектора, именно так трактуется в законе наезд на животное.

Так, Малышу-старшему придется возместить ущерб государству в размере 600 рублей за каждого сбитого утенка и еще 1000 рублей штрафа по ч.1 ст. 12.27 КоАП РФ.

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