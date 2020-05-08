«Мощно!» — Стас Костюшкин отжался 60 раз в рамках челленджа «Рекорд Победы»
Певец выложил в сеть видео, снятое в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official
Певец Стас Костюшкин на своей странице в Instagram опубликовал домашний видеоролик, на кадрах которого отжался 60 раз в рамках челленджа «Рекорд Победы», приуроченного к 75-й годовщине Победы над фашизмом. 48-летний исполнитель отметил, что принял эстафету от своего друга — мэра подмосковного Солнечногорска Владимира Слепцова.
«Друзья, давайте проведем самоизоляцию в преддверии великого праздника с пользой и установим „Рекорд Победы“. Все вместе отожмемся 27 394 раза — за каждый прожитый день без войны. Низкий поклон за бессмертный подвиг. Крепкого здоровья нашим уважаемым ветеранам», — написал Стас Костюшкин.
Сделав серию отжиманий, певец, в свою очередь передал «эстафетную палочку» сыну Олега Газманова Родиону. Подписчики знаменитости поддержали идею и выразили восхищение его поступком.
«Класс! Какой, Стас, вы позитивный!»
«Вот это челлендж! Посмотрим, кто сломается первым!»
«Ого! Мощно!»
«Я готов! Можно мне передавать!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Руки-Базуки» шокировал публику странной пародией на подушечный челлендж.
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