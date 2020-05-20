«Какая девчушка!» — Пугачева в «современном прикиде» устроила модное дефиле
Устав от самоизоляции, звезда решила выйти на прогулку по окрестностям замка.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Отечественный шоу-бизнес знает немало примеров звездных браков с большой разницей в возрасте между супругами. Однако не каждая пара может похвастаться теплыми, нежными и доверительными отношениями. Что, безусловно, не относится к влюбленным Алле Пугачевой и Максиму Галкину.
Вот уже более десяти лет длится роман известного юмориста и Примадонны. И, кажется, с каждым годом их союз становится лишь крепче. Так, пара уже семь лет воспитывает близнецов Лизу и Гарри. Конечно, они появились в звездной семье благодаря суррогатной матери, но это не отменяет того факта, что знаменитости целиком и полностью отдаются воспитанию наследников.
Кроме того, сам Максим не устает восхищаться красотой, оптимизмом и бесконечной энергией любимой супруги. А в любви признается ей не только дома, но и на публике. Так, последний пост в Instagram Галкин снова посвятил Пугачевой, засняв ее обворожительное дефиле возле стен высокого замка.
«Хороша!» — емко и лаконично подписал видеоролик артист.
Фолловеры присоединились к мнению Максима, а также добавили, что в свои 71 Алла выглядит не хуже юной модели. Кстати, среди восхищенных комментаторов были и известные знаменитости. В числе прочих, Лолита Милявская, Эвелина Бледанс и другие.
«Боже, как Алла Борисовна прекрасна!»
«Ну, что сказать — девчушка!»
«Она любит и любима, поэтому так хороша!»
«И клипы не надо снимать, просто вот так пройтись под музыку, а нам больше и не надо!»
«А прикид-то современный! Молодец, Алла Борисовна, так держать!» — отметили поклонники четы.
Ранее 5-tv.ru рассказал о брачном контракте между Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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