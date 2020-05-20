«Если людям комфортно на русском»: Зеленский снова не смог отвечать только на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский в «годину» своей инаугурации провел пресс-конференцию об итогах своей скромной деятельности на этом посту. Бывший артист — уроженец Кривого Рога Днепропетровской области, где и после распада СССР местные жители продолжают говорить на русском языке, включая его родителей, и сам не смог удержаться от языка, на котором он был воспитан.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в интервью 5-tv.ru отметил, что в Незалежной все говорят по-русски, и только в официальных местах слышна «ридна мова». Сенатор уверен, что людям искусственными методами ничего навязать не получится. Если гражданам Украины комфортно общаться на русском языке, то они будут продолжать его использовать в повседневной жизни.

«Разве это как-то ущемляет украинскую государственность?! Искусственными методами не навяжешь ничего. Если людям комфортно говорить на русском языке, они все равно будут говорить по-русски. Я думаю, что не надо ущемлять и права граждан, запрещать им обучаться на родном языке, я имею в виду для русскоязычных граждан. Вот эти вещи только расшатывают Украину, мне кажется, идут во вред», — отметил сенатор.

Джабаров также прокомментировал намерения действующего президента Украины Владимира Зеленского переизбираться.

«Если он планирует избираться на второй срок, он должен делать такие дела, которые убедили бы украинских избирателей, что выборы в отношении Зеленского будут правильными. Чтобы были реальные подвижки в экономике и самое главное, чтобы был распутан конфликт на юго-востоке Украины. Без решения этого конфликта очень сложно добиться… Он, когда пришел, обещал, что быстро решит этот конфликт Луганска и Донецка с Киевом, но, к сожалению, процесс идет очень медленно», — констатировал Джабаров.

Член Совета Федерации добавил, что президентские выборы — это внутреннее дело Незалежной. Москва готова работать с любым лидером страны при условии взаимного уважения и мирных отношений.

«Кого предпочтет видеть президентом украинский избиратель, тот и будет. Мы готовы работать с любым президентом при условии, что этот человек будет уважать и Россию, и отношения будут строить мирные. Мы за сильную единую Украину, но которая не будет проводить откровенно русофобскую политику. Мы готовы нормализовать отношения, но мяч на поле украинской стороны. Они должны сделать шаги, показать, что они готовы с нами сотрудничать. Пока мы этого не видим», — отметил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что президент Украины должен быть лидером всех граждан страны без разделения по языковому принципу, а также объединять нацию.

Владимир Зеленский в годовщину инаугурации провел пресс-конференцию с весьма ограниченным кругом журналистов, в ходе которой он периодически переходил на русский язык.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский уверен в необходимости прямых переговоров с Путиным.