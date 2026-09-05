Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Размер выплат семьям с детьми ежегодно пересматривают с учетом фактической инфляции за предыдущий год.

Маткапитал в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Гиринский: Маткапитал в России проиндексируют на 5,2% с 1 февраля 2027 года

Размер материнского капитала в России планируют проиндексировать с 1 февраля 2027 года. Предварительно выплаты могут вырасти на 5,2%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с РИА Новости.

Эксперт уточнил, что эта цифра является ориентировочной. Окончательный размер повышения определят после публикации данных Росстата об инфляции за 2026 год. Итоговый процент индексации будет утвержден правительством в начале 2027 года.

В 2026 году материнский капитал на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья может получить еще 234 тысячи рублей. Если выплата на первенца ранее не оформлялась, размер поддержки при появлении второго ребенка достигает 963 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года повышенную выплату при рождении третьего ребенка в дальневосточных регионах. Сейчас к федеральной выплате в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки добавляют еще 550 тысяч рублей из региональных средств, поэтому общая сумма поддержки достигает одного миллиона рублей.

Эта программа действует в восьми регионах Дальневосточного федерального округа. За время ее реализации выплату получили более пяти тысяч семей.

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