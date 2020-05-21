В МЧС уже думают, как наградить героя. ЧП произошло вечером 20 мая. Мама восьмилетней девочки и шестилетнего мальчика в этот момент закупалась в торговом центре.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Serhiy Hudak, 5-tv.ru

В Петербурге мужчина спас двух детей из горящей машины. Иномарка вспыхнула на парковке возле крупного торгового центра. Из-под капота сначала повалил густой дым. Он и привлек внимание прохожего. Мужчина заметил в салоне двоих малышей, и сразу бросился им на помощь.

«В соседней машине выглядывал ребенок, я посмотрел на капот, а там происходило возгорание. Я сразу вышел из машины, сначала попытался позвонить, у меня не получилось. Потом попытался разбить заднее стекло, у меня не получилось. Девушка, которая была рядом, принесла огнетушитель. Я разбил заднее стекло машины, вытащил оттуда двух детей — девочку и мальчика восьми и шести лет. После этого я удалился, а остальные мужчины пытались затушить это пламя», — рассказал Денис Маркелов.

Как выяснилось, владелица иномарки отправилась в магазин за покупками и закрыла двоих детей в машине. Избежать трагедии удалось только благодаря реакции очевидца. В МЧС уже думают, как наградить героя.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли в загоревшейся машине по дороге из аэропорта Саратова.

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