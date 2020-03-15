Два человека погибли в загоревшейся машине по дороге из аэропорта Саратова

|
Карина Бернтгольц
16

Водитель Toyota Camry на большой скорости врезался в отбойник. Авто опрокинулось и загорелось.

Фото: www.globallookpress.com

«Огненное» ДТП произошло на Северном подходе к аэропорту «Гагарин» под Саратовом этой ночью. На первом километре автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» водитель Toyota Camry на большой скорости врезался в отбойник. Удар был настолько сильным, что автомобиль перевернулся и загорелся.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на УГИБДД по региону, в результате аварии на месте от полученных травм скончались водитель и пассажир иномарки.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с моментом жесткого ДТП с маршруткой в Петербурге. В результате аварии пострадали восемь человек.

-6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
73.19
-0.84 81.86
-1.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...