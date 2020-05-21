Полотно под названием «Натюрморт» было написано знаменитым художников в начале XX века.

Итальянка купила лотерейный билет и выиграла картину Пикассо за миллион евро

Фото: www.globallookpress.com © Liu Ce

Жительница Италии купила за 100 евро лотерейный билет и выиграла шедевр работы Пабло Пикассо стоимостью в один миллион евро. Картина «Натюрморт» написана художником в начале прошлого века. В розыгрыше принимали участие больше 50 тысяч человек. Благодаря акции организаторам удалось собрать около пяти миллионов евро в пользу голодающих экваториальной Африки. Сейчас Клаудиа Боргоньо — так зовут счастливую обладательницу «Натюрморта» — решает что делать с неожиданно свалившимся богатством: то ли продать, то ли оставить полотно у себя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов. Пока счастливый обладатель приза не объявился.

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