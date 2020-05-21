Сыгравшая Женю Ковалеву в двух первых сезонах ныне модный блогер Ульяна Иващенко заявила, что не любит вспоминать о периоде съемок сериала.

Актриса сериала «Сваты» призналась в звездной болезни

Фото: Instagram @ulyana_en

Актриса Ульяна Иващенко призналась поклонникам, из-за каких неприятных моментов она не любит вспоминать о своей работе в сериале «Сваты». На страничке картины в Instagram она заявила, что больше не связывает свою жизнь с актерской профессией, а съемки в знаменитом сериале развили у нее звездную болезнь.

«Я не люблю вопросы про сериал „Сваты“. Вы воспринимаете меня как актрису, а я — блогер. Не хочу продолжать. Неприятное впечатление. Конечно, было здорово, весело, но у меня началась звездная болезнь. Там были неприятные ситуации на съемочной площадке, о которых я вам не могу рассказать. Тема закрыта», — заявила Ульяна.

 
 
 
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В комментариях фанаты негативно восприняли откровения актрисы. Многие пеняли ей на то, что она играла фальшиво, кое-кто предположил, что Иващенко не любит вспоминать опыт, так как ее не позвали в продолжение сериала. Но были и те, кто призывал не травить звезду, учитывая ее юный возраст. Ульяне всего 17 лет.

«Неприятно, когда рушится образ»

«Не зря мне она не нравилась»

«Переигрываешь, девочка!» — писали возмущенные поклонники.

Ульяна Иващенко сыграла Женю Ковалеву в первых двух сезонах «Сватов», напоминают «Дни.ру». После ее ухода эту героиню играли другие актрисы. Ульяна из актерской семьи, ее мать — актриса Инна Королева, а отец — артист Петр Иващенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что видео со съемок нового сезона «Сватов» просочилось в сеть.

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