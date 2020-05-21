«Когда удачно вышла замуж»: Клюкина похвасталась сумками за полтора миллиона

Новое видео Дарьи Клюкиной рассорило ее подписчиков. 26-летняя победительница шоу «Холостяк» приняла участие в интернет-челлендже I like bags — «Я люблю сумки». Супруга крупного российского бизнесмена и топ-менеджера Владимира Чопова продемонстрировала свою коллекцию сумок на внушительную сумму.

В кадре Клюкина засветила несколько моделей от престижных брендов. Как уточняет портал Starhit.ru, общая стоимость такой коллекции — полтора миллиона рублей.

Не все поклонники 26-летней светской львицы одобрили забавный ролик. Модель упрекнули за неуместное бравирование дорогими вещами, на которые она вряд ли заработала самостоятельно.

Instagram @klyukina_d

«Дарью хлебом не корми — дай похвастаться»;

«Хватит кичиться богатством, несите людям добро!»

«Когда удачно вышла замуж», — отреагировали в комментариях.

В то же время у Клюкиной нашлось и немало защитников. Хейтерам посоветовали завидовать молча.

«Никто из тряпочек культ не делает. Даша — модель. Это нормально, что она делает такие видео. Кого раздражает, могут не смотреть»;

«Если вам кажется, что она чем-то хватается или кичится, это говорит только о ваших мыслях и воспитании. Мне лично интересно смотреть на сумки, украшения и так далее»;

«Круто! Все сумки красивые и стильные», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина показала, как выглядит без макияжа.