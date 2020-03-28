Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина показала, как выглядит без макияжа

Победительница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина показала поклонникам, как выглядит по утрам без макияжа. Светская львица выложила видео в сторис в Instagram, где показала свой ежедневный уход за лицом. Для этого ей пришлось снять весь макияж.

Instagram @klyukina_d

Некоторые фанаты признались, что в естественном образе Клюкина выглядит намного моложе и естественнее. Также фолловеры отметили, что, если бы повстречали Дарью в таком виде на улице, просто не узнали бы ее, ведь обычно знаменитость даже в социальных сетях не появляется без макияжа, пишет wday.ru.

Дарья Клюкина — российская модель и певица. Стала популярной после участия в пятом и шестом сезонах реалити-шоу «Холостяк».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Клюкина проводит новогодние каникулы на яхте посреди Индийского океана.