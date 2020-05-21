Потоки кипятка затопили улицу в Челябинске. Как сообщает местное издание 74.ru, авария случилась на Свердловском тракте. Причиной ЧП стал прорыв трубы.

Припаркованные авто оказались в огромной луже горячей воды. На видео, снятом очевидцами происшествия видно, как из-под машин валит пар. По словам местного жителя, оказавшегося рядом, автосалоны уже начали эвакуацию.

«Огромные реки воды. В целом можно сказать, что это дезинфекция по-челябински — помыть город кипятком. Это настоящие горячие источники или обработка от COVID — выбирайте сами. Мне очень жаль Suzuki и KIA, которые стоят рядом. Колеса им придется выкинуть», — сказал мужчина.

Компания «УСТЭК-Челябинск», обслуживающая сети, отказалась давать комментарии по телефону изданию. По словам свидетелей происшествия, прибывшие на место представители организации пока не ведут работы, а только снимают происходящее на видео.

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