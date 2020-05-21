«Своя в доску»: Дарья Каширина об образе Варвары в «Грозе» на новый лад

Российская актриса Дарья Каширина снялась в новом авторском фильме Григория Константинопольского «Гроза». Девушка подробно рассказала о съемках, об отношениях с коллегами по площадке и даже о своей первой постельной сцене в кино. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Съемки фильма проходили в Ярославле — родном месте для Григория Константинопольского. Героиня, которую предстояло сыграть Дарье, развязная, даже распущенная девушка легкого поведения. Однако актрисе не удавалось вжиться в такую роль. Пришлось снимать несколько дублей, но результат все равно не удовлетворял режиссера.

«И тогда я предложила сделать мою героиню не сексуальной девчонкой легкого поведения, а пацанкой, которая, что называется, „своя в доску“. Режиссеру очень понравилось, и он сказал: „Думаю, да, это больше в твоей органике и давай делать так“», — рассказывает актриса.

Дарья Каширина признается, работа на площадке велась в усиленном режиме. Иногда им с коллегами за 12 часов съемок даже не удавалось поесть.

Для актрисы роль в фильме «Гроза» оказалась дебютной в полнометражном кино. Сначала Дарья боялась, что не сможет оправдать надежд режиссера, однако все получилось даже лучше, чем она могла предположить.

«Честно говоря, „Гроза“ для меня дебют в полном метре. Я воспринимала любую критику в свою сторону. Старалась понять, что от меня хотят и делала это. Мне было комфортно. Это были мои первые съемки с Константинопольским», — призналась актриса.

В этом фильме произошла и первая постельная сцена Дарьи Кашириной в кино — на колесе обозрения. По словам актрисы, она даже не представляла, как это изобразить и очень переживала. Сцена сама по себе была короткая, но снимать ее пришлось достаточно долго.

«Помню, по словам Григория Михайловича, входим мы с Сашей на колесо обозрения, на нас висят микрофончики, режиссер все слышит. Саша мне говорит: «Сейчас все быстро сделаем, ты главное — не волнуйся». Я ему в ответ: «Да ты сам, главное, не волнуйся, — вспоминает Каширина. — И почему-то Григорию Михайловичу очень это понравилось, он долго смеялся и теперь всем рассказывает эту историю», — поделилась актриса.

Дарья Каширина отметила, что все актеры были подобраны удачно — у Григория Константинопольского отличный вкус. Работать на площадке с большинством из них для актрисы было настоящим удовольствием. Особенно хорошие отношения у Дарьи сложились с актером Иваном Макаревичем, который исполняет одну из главных ролей в фильме. По словам актрисы, они познакомились еще до съемок, и он стал ей как брат. На площадке она часто брала с него пример.

Сейчас у Дарьи застой в карьере — всему виной карантин из-за эпидемии коронавируса. Актриса признается, что она старается пробоваться в различные кастинги, но пока безрезультатно.

«…Даже не понятно, когда все восстановится. Хотя и обещают, что скоро начнутся съемки», — делится Каширина.