Попавший в ДТП Mercedes за 14 миллионов был взят в кредит

В Москве выясняют детали крупной аварии с участием люксового авто. Немецкий спорткар на большой скорости протаранил сразу несколько автомобилей. Чудом никто не погиб.

Виновник аварии прямо на месте происшествия пытался скрутить номера со своей машины. Все подробности в материале Ивана Литомина.

«Основной удар пришелся вот сюда. В дальнейшем ее отбросило, колеса все повыкручены».

Автомобиль Анны Титовой от сильнейшего удара выбросило на трамвайные пути — это эксклюзивные кадры с камер видеонаблюдения. На них хорошо видно, как в кроссовер девушки на полном ходу влетает желтый мерседес. Заодно досталось и ВАЗовской классике. Ее владелец тоже теперь считает убытки.

«Вышли вот так увидели — стоит наша машина, вот эта была в нашу вбита, а тут стояла еще виноватая машина», — рассказывает очевидец.

Главный удар на себя принял водитель такси — он, по словам очевидцев, хотел развернуться, как вдруг на скорости, примерно, 130 километров в час в него врезался немецкий спорткар.

«Он не признается, что он 200 километров…»

Роскошным мерседесом стоимостью почти в 14 миллионов рублей управлял вот этот мужчина — Михаил Сумароков. Ему 32 года, он очень любит дорогие авто и красивые номера. Свои пять счастливых девяток, судя по фото из соцсетей, он постоянно перевешивает с машины на машину. Вот только на месте ДТП он почему-то их очень быстро снял.

«Он скрутил номера и с номерами ушел в сторону дворов. Что он там делал мы не знаем. Потом сотрудники ГИБДД в громкоговоритель его как бы подозвали и составили протокол».

Дорогой Mercedes, Сумароков, по всей видимости, взял в кредит — в распоряжении нашей редакции оказался вот этот банковский документ. Судя по выписке — в качестве залога за желтый спорткар Сумароков оставил другую немецкую легковушку. Зажав в руке протокол, он устремился к машине друзей — с журналистами общался неохотно и нецензурно.

Вот так вот по-хамски ведет себя водитель Mercedes. Скрылся он вместе со своими друзьями на еще одном солидном автомобиле. Вероятно, прочитав протокол и увидев последствия ДТП, сел и спокойненько уехал ночевать домой.

В обстоятельствах ДТП теперь будут разбираться полицейские и суд. Сумароков, скорее всего, отделается крупным испугом, легким штрафом и компенсацией ущерба пострадавшим.