В Совфеде предложили уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Ввести уголовную ответственность для руководителей и владельцев предприятий за «серые» зарплаты сотрудникам предложил глава бюджетного комитета Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов, сообщает РИА Новости.

По его словам, применять эту меру ответственности следует для глав компаний вне зависимости от суммы выплат. На сегодняшний день уголовное наказание предусматривается только для фирм с «серыми» зарплатами от 100 тысяч рублей. Акцент в наказании сенатор предложил делать не на реальных тюремных сроках, а на штрафах.

«Не отправить человека под стражу, а ввести существенные штрафы, за экономические преступления наказать рублем, чтобы было неповадно впредь это делать», — сказал Артамонов.

Сенатор направил свои предложения в общенациональный план действий по восстановлению экономики России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что разработать сценарий по выходу страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса поручил правительству президент РФ Владимир Путин. По предварительным данным, восстановление экономики России будет проходить в три этапа.