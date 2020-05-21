Полиция Северной столицы ведет розыск родителей.

На юге Петербурга на скамейке найден младенец

На скамейке в одном из дворов по улице Дмитрова во Фрунзенском районе Петербурга был найден грудной ребенок, которому на вид около месяца. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Мальчик, на вид около месяца направлен в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Полиция Северной столицы устанавливает личности и ведет розыск родителей.

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