На юге Петербурга на скамейке найден младенец
Полиция Северной столицы ведет розыск родителей.
На скамейке в одном из дворов по улице Дмитрова во Фрунзенском районе Петербурга был найден грудной ребенок, которому на вид около месяца. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Мальчик, на вид около месяца направлен в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Полиция Северной столицы устанавливает личности и ведет розыск родителей.
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