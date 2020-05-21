Голь на выдумки хитра. Как накрасить губы, если вы в маске?

Пандемия коронавируса меняет многие человеческие привычки. Женщины по всему миру остались без возможности делать макияж губ: смысла в нем теперь никакого, так как повсюду нужно передвигаться в защитной маске. Однако, как пишет Daily Mail, хитроумные любительницы яркого мейкапа придумали выход.

Теперь в сети набирает обороты новый челлендж — #tinyfacechallenge. В нем представительницы прекрасного пола показывают, как нарисовать губы на кончике носа, чтобы не лишать себя любимой губной помады.

Instagram @ jaime.french

Изначально идея была придумана задолго до пандемии коронавируса. Ее автором считается визажист Анна Лингис-Заврос. Не так давно ее решила возродить комик Джем Френц, опубликовав фото с оригинальным макияжем в Instagram. Решилась она на такой поступок именно из-за самоизоляции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пандемия коронавируса меняет мир моды.

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