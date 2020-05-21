Голь на выдумки хитра. Как накрасить губы, если вы в маске?
Женщины по всему миру рисуют себе миниатюрные губы на кончике носа, чтобы не лишать себя любимой помады.
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Фото, видео: Instagram @itslizamakeup, TikTok @candylandcabaret
Пандемия коронавируса меняет многие человеческие привычки. Женщины по всему миру остались без возможности делать макияж губ: смысла в нем теперь никакого, так как повсюду нужно передвигаться в защитной маске. Однако, как пишет Daily Mail, хитроумные любительницы яркого мейкапа придумали выход.
Теперь в сети набирает обороты новый челлендж — #tinyfacechallenge. В нем представительницы прекрасного пола показывают, как нарисовать губы на кончике носа, чтобы не лишать себя любимой губной помады.
Изначально идея была придумана задолго до пандемии коронавируса. Ее автором считается визажист Анна Лингис-Заврос. Не так давно ее решила возродить комик Джем Френц, опубликовав фото с оригинальным макияжем в Instagram. Решилась она на такой поступок именно из-за самоизоляции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пандемия коронавируса меняет мир моды.
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