Руководство Чечни в период празднования, с 23 по 26 мая, полностью запретило передвижение по республике, чтобы не спровоцировать вспышку инфекции.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /City News Moskva, 5-tv.ru

Более 7000 россиян вылечились от COVID-19 за последние сутки. Всего из больниц выписано уже почти 93 тысячи пациентов. По данным оперативного штаба, зарегистрировано менее 9000 новых заражений. Второй день подряд суточный прирост новых случаев ниже 3%. Проведено еще около 300 тысяч тестов на коронавирус. Их общее число в России приближается к восьми миллионам.

Чтобы не спровоцировать новую вспышку инфекции, власти Чечни полностью запретили передвижение по республике в период празднования Ураза-байрама. Оно продлится с 23 по 26 мая. Отметить праздник верующих мусульман во всех регионах страны просят дома.

В Совете Федерации, тем временем, предложили закрепить понятие «самоизоляция» законодательно. Сенаторы хотят дать ему легальное определение и уточнить порядок установления такого режима - в каких ситуациях и кем он может быть введен.

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